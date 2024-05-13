مفرح الشمري



احتفل العاملون في قطاع الإذاعة أمس بمرور 73 عاما على أول بث رسمي لإذاعة الكويت الذي كان مساء يوم 12 مايو 1951، وكانت بداية الانطلاقة من إحدى غرف الأمن العام في قصر نايف، وكانت أول أغنية سمعها الجمهور عبر أثير الإذاعة هي للفنان محمود الكويتي، وأول بث للأخبار في شهر يونيو من عام 1960، ليستمر تطور الإذاعة الكويتية حتى بلغت ذروة تطورها في الثمانينيات من القرن العشرين وصولا إلى القرن الواحد والعشرين بعد انتقالها إلى مجمع الإعلام الحالي. وفي هذه المناسبة العزيزة على كل العاملين في إذاعة الكويت، نقول لهم «كل عام وأنتم بخير وعساكم على القوة والى مزيد من التألق والنجاح والتميز».



ولأهمية هذه المناسبة، قام قطاع الإذاعة بقيادة الوكيل المساعد للقطاع د.يوسف السريع من خلال برامجه المباشرة والمسجلة التي تبث عبر أثير إذاعة البرنامج العام وإذاعة البرنامج الثاني والمحطات الأخرى بتسليط الضوء على هذه المناسبة من خلال برامجه المباشرة «صباح الخير يا كويت» و«مساء الخير يا كويت» و«إذاعة على الهواء»، وذلك بالحديث عن هذه المناسبة ومراحل التطور في إذاعة الكويت من خلال استضافتهم العديد من الضيوف في مختلف المجالات.