علاج واعد لنوبات الصرع

وجدت دراسة جديدة أن «حقن الخلايا الجذعية» لمرة واحدة قد يكون علاجا فعالا لبعض المرضى المصابين بالصرع، ويعتقد أن العلاج يزيد إنتاج مادة كيميائية في الدماغ تسمى «حمض غاما أمينوبوتيريك» (GABA)، والتي تهدئ النشاط الكهربائي في منطقة الدماغ التي تسبب نوبات الصرع.



وتحتوي الحقن الجديدة على خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية البشرية، والتي يمكن أن تتحول إلى أي نوع من الخلايا، حيث تتم زراعتها في وسط خاص في المختبر لتحفيزها على التحول إلى عصبونات داخلية، أي نوع من خلايا الدماغ التي تفرز GABA، ما يسهم في تهدئة الشبكات العصبية والإشارات الكهربائية التي تسبب نوبات الصرع.



وتحت التخدير العام، تتم عملية الحقن باستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي، في جزء الدماغ الذي يسبب النوبات. ويعود المرضى إلى منازلهم في اليوم التالي، مع إعطائهم أدوية مثبطة للمناعة لمدة عام للتأكد من عدم رفض جهاز المناعة للخلايا الجذعية. وتحتاج الخلايا المزروعة من 5 إلى 7 أشهر لبدء إنتاج GABA بكميات كافية.



وكشفت البيانات المقدمة في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، الشهر الماضي، عن نجاح العلاج لدى مريضين آخرين، ويأمل فريق البحث أن يساعد العلاج الجديد المرضى الذين لا يرغبون بإجراء عملية جراحية.



يذكر أن العلاجات الحالية تشمل عقاقير لتغيير مستويات المواد الكيميائية في الدماغ التي تتحكم في النشاط الكهربائي. لكنها لا تجدي نفعا بالنسبة لـ 30% من المرضى، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.



المصدر: «ديلي ميل»