يعقوب العوضي



انطلقت أمس تدريبات المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وكان الجهاز الفني للمنتخب بالتعاون والتنسيق مع لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية اختار قائمة أولية ضمت 23 لاعبا لبداية فترة الإعداد. وأكد مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني جوليان أن خطة إعداد المنتخب ستكون على مرحلتين، الأولى انطلقت أمس وتستمر لمدة شهر تقريبا بهدف التعرف على مستوى وإمكانات اللاعبين المختارين والوقوف على مستواهم بشكل دقيق من خلال خطة تدريبية متكاملة «بدنية وفنية»، مؤكدا أن اللاعب الأفضل من جميع الجوانب سيضمن مكانه في المنتخب وسيظل باب المنتخب مفتوحا لانضمام أي لاعب يثبت جدارته بتمثيل الأزرق مستقبلا. وأشار جوليان إلى أن التدريب سيتوقف لمدة شهر تقريبا بعد انتهاء المرحلة الأولى، على أن تنطلق المرحلة الثانية من برنامج الإعداد في منتصف يوليو المقبل وتستمر حتى موعد البطولتين المقبلتين العربية وغرب آسيا للمنتخبات التي سيحدد موعدهما الرسمي قريبا.