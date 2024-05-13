هادي العنزي



تشتد المنافسة على البطاقة الثانية والأخيرة لضمان البقاء ضمن فرق دوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، بعدما حجز كاظمة مبكرا البطاقة الأولى، ويزداد الصراع شدة في مباراتي الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط مساء اليوم، حيث يلتقي في المواجهة الأولى الجهراء (14 نقطة) مع الشباب (17 نقطة) في الـ ٧:10 مساء على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ويحل كاظمة (32 نقطة) في ذات التوقيت ضيفا على خيطان (15 نقطة) في ستاد ناصر العصيمي.



ولا تبدو الحسابات معقدة بين الفرق الأربعة، فكاظمة باق ومتصدر، فيما ستكون نتيجة مواجهتي اليوم والجولة المقبلة المزمع إقامتها مساء الجمعة المقبل، حاسمة في تحديد هوية الفريقين المغادرين إلى دوري الدرجة الأولى.



وسيبحث الجهراء عن الفوز فقط أمام الشباب، لتجاوز الخسارة الثقيلة من كاظمة بسباعية في الجولة الماضية، ولإبقاء الأمل حتى الجولة الأخيرة، فيما يعد الشباب في موقع أفضل متسلحا بفارق النقاط



الـ 3، التي حصدها بفوزه على خيطان 1-0، ومن شأن فوزه اليوم، وخسارة خيطان أن يضمن له البقاء في «الممتاز».



ويدير مواجهة الجهراء والشباب الحكم السعودي خالد الطريس، ويساعده مواطنه سلطان الحربي في تقنية الفيديو.



وفي المواجهة الثانية، يصطدم خيطان بكاظمة، لأجل تحقيق نتيجة إيجابية تبدو صعبة، في ظل المستويات القوية، والنتائج الكبيرة التي يقدمها «البرتقالي».