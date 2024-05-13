هادي العنزي



قضى الفحيحيل على آخر آمال القادسية في الظفر بلقب الدوري الممتاز، بعدما تغلب عليه بعقر داره 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «محمد الحمد» بنادي القادسية، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 7 لمجوعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى 30 نقطة رابعا، فيما بقي «الأصفر» على رصيده السابق بـ 50 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الكويت الترتيب بـ 60 نقطة، وتتبقى 3 جولات فقط على ختام البطولة.



اتسم الشوط الأول بالحيوية وتبادل الهجمات بين الفريقين، لم يكن الحذر حاضرا في الدقائق الأولى للمباراة، وسعى كل منهما لتسجيل هدف السبق قبل منافسه، حيث بادر القادسية بتهديد مرمى الفحيحيل بواسطة مبارك الفنيني، الذي هيأها لنفسه ببراعة وسدد، لكنه وجد يقظة الحارس أحمد عادي حاضرة (16). ولم يتأخر رد «الأشاوس» كثيرا، عبر النشط محمد ربيع، الذي اخترق دفاعات الأصفر من العمق، لكن تسديدته علت العارضة (18)، ولم يكتف الفنيني بمحاولته الأولى، أعاد الكرة ثانية، لكن عادي كان في المكان الصحيح لينقذ مرماه مرة أخرى (23)، ومضى السجال الفني بين اللاعبين طوال دقائق الشوط الأول، مبارك يحاول وأحمد يصد ويتصدى، ومنعه من التسجيل (34)، وأنهى آخر محاولاته بتصد رائع قبل انتهاء الشوط بثلاث دقائق. على الجهة الأخرى، ظهر الفحيحيل بصورته التي اعتاد الظهور عليها أغلب فترات الموسم، مبادرا متماسك الخطوط، محافظا على اتزانه التكتيكي دفاعا وهجوما، ولا يهدأ حتى يسجل، وقد كان له ما أراد بانطلاقة متميزة لمحمد نعيم الذي لعب عرضية لوليام باروس أبعدها دفاع القادسية لركلة ركنية جاء منها هدف المباراة الأول بواسطة المدافع البرازيلي جوليو سيزار (25).



سعى القادسية لمعادلة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، فاندفع مهاجما قدر استطاعته، ولم يتمكن من تعديل النتيجة، ليزج المدرب د.محمد المشعان بقائد الفريق بدر المطوع لعله يسعف الأصفر مرة أخرى، لكن ذلك أحبطه أحمد الرياحي الذي تلقى تمريرة من نصوح النكدلي سددها في أعلى الزاوية اليمنى لعلي جراغ (61)، مضاعفا متاعب القادسية ومعززا تقدم الفحيحيل. أدار المباراة الحكم داود العبدالله، الذي أجاد وتعاون مع حكم الفيديو المساعد، وأنذر أحمد شبيب وعبد العزيز نصاري (القادسية).