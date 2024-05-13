هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة السلة في نادي الكويت بنظيره القادسية في الـ 7:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، في ثاني مواجهات نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة، الذي يقام بنظام «البلاي أوف»، بأفضلية الفائز في 3 مباريات من خمس متاحة. وقد تغلب «الأبيض» حامل اللقب على «الأصفر» 96-69 في أولى مواجهات الفريقين، ليضع خصمه تحت الضغط المبكر، ممهدا الطريق أمامه للظفر بلقب الدوري.



ولن يدخر القادسية وسعا في معادلة النتيجة، لمعرفته بأن تحقيق الكويت لفوز ثان تواليا، يبعده عن حلم التتويج بدرع الدوري بعد طول غياب، كما يجعل خصمه الأقرب للفوز في المباراة الثالثة، عطفا على الحالة النفسية، وصعوبة المهمة، وعليه فإن انتوني ستيبنغ سوف يرمي بكل أوراقه الرابحة.



وعلى الجهة الأخرى، يأمل الألماني بيتر شومرز مواصلة الانتصارات، مستفيدا من الحالة المعنوية العالية التي يعيشها لاعبو «العميد»، ومعتمدا على العديد من العناصر المتميزة في صفوفه.