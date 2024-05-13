استضافت سفارتنا لدى بريطانيا حفلا خيريا عالميا في العاصمة لندن ضمن الفعاليات المرتبطة بالذكرى الـ125 للشراكة الكويتية - البريطانية.



وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» إن «الحفل الخيري الذي شاركت فيه عدة دول عربية وأجنبية تخللته أنشطة ثقافية مختلفة بينها عروض للأزياء التقليدية الوطنية والأكلات الشعبية ليعود ريعها لدعم جمعيات خيرية في لندن». وأضافت أن من بين المشاركين في الفعالية التي أقيمت بمقر بلدية (كينزينغتون) عمدة البلدية بريتي هاد ونائبها دوري شميترلينغ وسفيرنا لدى بريطانيا بدر العوضي إضافة إلى سفراء وممثلي عدة دول من ضمنها المكسيك وكينيا وطاجيكستان ومنغوليا والمالديف وباكستان وممثلي دول عربية بينها المغرب والجزائر.



وأشارت السفارة إلى أن السفير العوضي أعرب عن فخره وسعادته باستضافة ورعاية هذا الحدث الذي ينطوي على أبعاد خيرية وإنسانية سامية فضلا عن كونه مناسبة ثقافية مميزة تجمع ثقافات متعددة تحت سقف واحد لهدف نبيل. وأوضحت أن السفير العوضي شدد على أهمية الثقافة في نشر مبادئ التفاهم والحوار وتقريب الشعوب إلى بعضها، معتبرا أن الثقافة تعد أحد الجسور المهمة التي يجب التركيز عليها لتعزيز القيم الإنسانية حول العالم.



من جانبها، أشادت عمدة (كينزينغتون وتشلسي) بريتي هاد في كلمة مماثلة باستضافة سفارة الكويت لهذا الحدث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في بريطانيا وحرص السفير العوضي على الحضور شخصيا.



وأكدت العمدة هاد ما ذكره السفير العوضي بشأن أهمية مد الجسور الثقافية بين الشعوب من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي بإمكانها نشر قيم التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل بين الدول المختلفة.



وتخلل عرض الأزياء الوطنية والتقليدية والتحف الفنية معرض للمأكولات الشعبية والمنتجات الغذائية من مختلف الدول المشاركة عبر سفاراتها في لندن. ومن المقرر ان يعود ريع الحفل والمعرض إلى جمعيات خيرية من ضمنها جمعية (فيليكس) التي تعنى بالحفاظ على الطعام والمواد والغذائية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.