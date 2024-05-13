

عبدالعزيز الفضلي



تواصل جمعية الكشافة الكويتية استعداداتها لاستضافة فعاليات برنامج تدريبي متخصص في «القيادة الإستراتيجية» خلال الفترة من 28 حتى 30 من الشهر الجاري وذلك بمشاركة عربية واسعة



وأكد الخبير في القيادة والتخطيط الإستراتيجي، ومؤلف كتاب «365 خطوة قيادية ناجحة»، د.عبدالعزيز التركي أحد المحاضرين في البرنامج على أن «القيادة الإستراتيجية» ترتبط بتحديد ما تتطلع إليه المؤسسة على المدى البعيد، وكيف يمكن تحقيقه والوصول إليه، مشيرا إلى ان القيادة الإستراتيجية تعبر عن القادة المرتبطين بالتخطيط الاستراتيجي الذي يحدد للمؤسسة رؤيتها التي توجه إليها مواردها لتحقيقها بنجاح في مدة زمنية محددة. ويتسع المفهوم ليشمل آليات التحكم لتوجيه تنفيذ الاستراتيجية، والتي يقودها عادة قائد استراتيجي لديه قدرة على التخطيط وقيادة تنفيذ استراتيجيات وخطط المؤسسة بكفاءة ونجاح.



وأضاف د.التركي ان عملية صياغة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة هي العنصر الرئيسي الذي يتسم به القادة الاستراتيجيون في مؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والتي تعد الحركة الكشفية أحد ركائزها. لافتا إلى انه تظهر أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي تقيمه جمعية الكشافة الكويتية، إلى دعم الحركة الكشفية العربية من خلال تنمية مهارات القيادة الإستراتيجية والتخطيط وصناعة القرار والتفكير الإستراتيجي والتميز المؤسسي بين أعضائه من القادة الشباب لمواكبة التطورات الإدارية والرقمية المتسارعة على المستوى العربي والعالمي.