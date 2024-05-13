

أكد مكتب تكريم الشهداء وأسرهم على استمرار فعالياته وأنشطته التي تهدف إلى تخليد ذكرى الشهداء، والتعريف بتضحياتهم وأنه يحمل رسالة سامية لجعلهم نبراسا للوطن بما يسهم في تعزيز قيم المواطنة والولاء للوطن وتكريس سلوكيات المواطنة.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة قسم التكريم في مكتب الشهيد منار الفهد: لقد أقمنا العديد من الانشطة والمشاريع الخاصة بتكريم وتخليد ذكرى الشهداء الأبرار ولدينا مشروع ينجز حاليا، وهو مشروع صرح يبرز رسالة ودور المكتب ويكون موقعه في الدوار المقابل لمكتب الشهيد في ضاحية مبارك العبدالله، حيث تم طرح التصميم كمسابقة ثقافية بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة الكويت.



وأضافت انه تم إدراج المسابقة مع منهج المرحلة الثالثة في الكلية، وتم توضيح فكرة المسابقة بالكامل والهدف منها وفاز بالمسابقة عشرة مشاركين وتم اختيار ثلاثة منهم حيث أحرزت المركز الأول الطالبة سدن الشتيل، حيث تم ترشيح تصميمها لكي يوضع في الدوار.



وأعربت الفهد عن سعادتها بالتصاميم التي شاركت في المسابقة الثقافية، إذ ابدعت الطالبات فيها، وقد كرم مكتب الشهيد الحائزين المراكز الثلاثة الاولى، وكانت الجوائز عبارة عن مكافآت مالية مجزية، بالاضافة إلى مكافأة خاصة للطالبة الفائزة بالمركز الأول، حيث تم تدوين اسمها عند تصميم وتنفيذ المشروع. وأكدت الفهد انه تم التنسيق مع مكتب هندسي لتنفيذ المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها البلدية والمرور وعشر جهات اخرى ذات الاختصاص.



واضافت: لقد عقدنا عدة اجتماعات مع المكتب الهندسي وراعينا ان يكون التصميم قابلا للتنفيذ على ارض الواقع وألا يكون مخالفا لأنظمة البلدية وألا يحجب الرؤية لقائدي المركبات ويكون حجم الصرح نفسه مناسبا لحجم الدوار مع الحرص على الناحية الجمالية.



واختتمت الفهد تصريحها بأن العمل في المشروع يسير وفق جدول زمني على أمل الانتهاء منه ليكون صرحا جميلا ومعلما يبرز الدور الريادي لمكتب الشهيد.