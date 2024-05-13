

بداح العنزي



تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها الاربعاء المقبل برئاسة فهد العبدالجادر طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع «جبلة الثقافية». وتضمن جدول الأعمال التالي:



تطوير منطقة تقاطع برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية.



واقتراح وجود قطار سطحي TRAM كهربائي داخل مدينة الكويت.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن اضافة نشاط مطابخ وأثاث في منطقة الشويخ الصناعية الأولى.



الكتاب المقدم من محافظ محافظة العاصمة علي الأصفر بشأن بعض التوصيات والملاحظات بخصوص المشكلات التي تعاني منها محافظة العاصمة والمناطق التابعة لها.



الطلب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري ود. حسن كمال وم.اسماعيل بهبهاني وعبدالله العنزي وناصر الجدعان وفهد العبدالجادر بشأن استمرار اغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق.