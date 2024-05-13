

بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة ناصر الجدعان بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع بنك في منطقة مشرف قطعة رقم 4.



وقال الجدعان إن اللجنة أوصت بعدم الموافقة على كتاب بشأن طلب تعديل قرار المجلس البلدي بمزاولة نشاط فندق تاريخي أو مطعم كويتي في بيت كويتي قديم في منطقة السالمية ـ ميدان حولي - قطعة رقم 11 شارع أحد - بيت رقم 10.



وأضاف ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها طلب إعادة تخصيص مواقع مشروع الإدارة العامة لدوريات النجدة ومشروع الإدارة العامة لنظم المعلومات بمنطقة الزهراء قطعة (7).



كما أبقت اللجنة ايضا على جدول اعمالها اقتراح العضو د. حسن كمال بشأن إنشاء مطبات مبطئات سرعة على الشارع الجانبي لطريق الملك عبدالعزيز.



وذكر أن اللجنة احالت طلب انشاء ممشى في منطقة الشهداء لممارسة رياضة المشي وفق معايير المدن الصحية بالكويت لدى وزارة الصحة العامة إلى الجهاز التنفيذي.