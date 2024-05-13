

عبدالكريم العبدالله



احتفل قسم التمريض في مركز جابر التخصصي لطب الأسنان بيوم التمريض العالمي بحضور الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.أحمد أسد ومدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري.



وقالت مساعد رئيس هيئة تمريضية في إدارة طب الأسنان ومركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان منال الخراز: نحتفل كل عام بيوم التمريض العالمي، حيث حمل شعار هذا العام «تمريضنا..مستقبلنا» ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية الممرض في العالم، خاصة في دولة الكويت ودوره في عيادات الأسنان. وذكرت في تصريح لـ «الأنباء»، أنه تم تسليط الضوء على مهارات «الممرضين» ومواهبهم، مؤكدة أهمية دعم وتشجيع الممرضين لتحفيزهم وتوفير جميع سبل الراحة والطمأنينة لتكون بيئة العمل جاذبة لهم غير طاردة.



ووجهت الخراز رسالة إلى جميع الممرضين، شاكرة عطاءهم وتفانيكم وجهودهم المتتالية والمتتابعة في العمل وبذل كل الجهود لخدمة المرضى والمراجعين.