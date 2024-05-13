

دارين العلي



بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تنفيذ عقد إنشاء 9 أبراج مياه عذبة بمدينة المطلاع السكنية والأعمال الملحقة للعقد، بعدما استكمل مقاول المشروع كل التراخيص المتعلقة بإقامة تلك الأعمال الموكلة له من خلال العقد الذي تمت ترسيته نهاية العام الماضي وفقا للمواصفات التي وضعتها الوزارة لإقامة وإنشاء تلك الأبراج والأعمال المكملة لها بقيمة 7.796 ملايين دينار.



وقالت مصادر إن الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من إقامة عدة خزانات للمياه في المطلاع العالي ضمن أعمال البنية التحتية التي يتم تنفيذها لإيصال المياه إلى المنطقة وخدمة الأهالي من أصحاب القسائم بها إضافة إلى المباني الحكومية المختلفة بها.



وأوضحت المصادر أنه ضمن أعمال البنية التحتية إنشاء خط رئيسي لإيصال المياه للمنطقة وتم أخذ كل الموافقات عليه ليبدأ مقاول المشروع التنفيذ، مبينة أن الأبراج سيتم إنشاؤها في موقع رقم «2» بالمدينة، وتهدف إلى توفير الضغط المناسب للمياه العذبة، إضافة إلى زيادة المخزون الإستراتيجي من المياه العذبة.