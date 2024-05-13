

بدأ مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس الأحد برنامجا تدريبيا تحت عنوان «كتابة الأخبار المتقدمة» الذي يعقد باللغة الإنجليزية يشارك فيه عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ووكالة الأنباء السعودية «واس» ووكالة الأنباء القطرية «قنا».



ويتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نائب رئيس التحرير لشؤون النشرات الأجنبية بدر الشرهان عددا من المحاور منها كتابة الأخبار المطولة والتغطيات الميدانية ومهارات تغطية المؤتمرات الصحافية.



ويتخلل البرنامج الذي يستمر حتى السادس عشر من شهر مايو الجاري ورش عمل وجولات ميدانية والقيام بتطبيق وتجارب عملية.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.