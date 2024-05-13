

عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن توجه وزارة التربية لاستحداث وظيفة «منسق نشاط تربوي» في كل مدرسة للقيام بكل الأعمال الإدارية التي يكلف بها المعلم لمتابعة جميع الأنشطة في المدرسة مثل المقصف والإذاعة والبقاء مع الطلبة في نهاية الدوام، مشيرة إلى ان قطاع التنمية التربوية والأنشطة أوضح ان المدارس تحتاج فعليا لهذه الوظائف ولكن ما يصعب توافرها عدم وجود مخرجات من الجامعات أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت مسمى منسق نشاط تربوي.



وذكرت المصادر أن المسمى الوظيفي اشترط في شغل الوظيفة، أن يكون تربويا، ويمكن التغلب على هذا المعوق بنقل المعلمين والمعلمات الراغبين في العمل الإداري إلى هذه الوظيفة، لافتة المصادر إلى ضرورة فتح باب النقل للمعلمين والمعلمات الذين انتقلوا للعمل الإداري بالوزارة أو المناطق التعليمية لشغل هذه الوظيفة لأنهم يحملون مؤهلا تربويا مع منحهم دورة تدريبية في مجال الأنشطة المدرسية، ومبينة أن المسؤول عن تقييم كفاءة منسق النشاط التربوي يكون الموجه الفني للأنشطة المدرسية ومدير المدرسة.