

كشف فندق سفير في الفنطاس عن تجربة طهي جديدة تماما ومضمونة لإثارة ذوقك حيث يتحول مساء كل أربعاء، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء، مطعم Flavours إلى مهرجان نابض بالحياة مع بوفيه «Tastes of Mexico». «مذاقات ونكهات المكسيك».



وقال المدير العام لفندق سفير الفنطاس، سيف الدين محمد، أثناء افتتاحه «ليلة بوفيه «مذاقات ونكهات المكسيك» في 8 مايو: إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أطلق بوفيه «مذاقات ونكهات المكسيك» في مطعم فليفرز». وأضاف: «بعد النجاح الباهر الذي حققته تجربتنا الكورية الأصيلة (K-night) في الموسم الماضي، يسعدنا أن نقدم لضيوفنا فرصة لاستكشاف تراث الطهي الغني للمكسيك، وهو مطبخ معترف به بفخر من قبل اليونسكو». وقال السيد سيف «أعرب عن خالص امتناني لفريق الطهي لدينا، بقيادة الشيف بينو جوزيف، وجميع زملائنا في الفندق لتفانيهم في جعل هذه الأمسية الخاصة قصة نجاح.



وإذا كنت تبحث عن مغامرة ممتعة ولذيذة، فلا تبحث أبعد من فندق سفير الفنطاس».



يعد البوفيه الفخم للتجربة المكسيكية الأصيلة لجميع أفراد الأسرة حيث يمكنكم الاستمتاع بعالم من النكهات الفريدة، بدءا من مجموعة مختارة شهية من الأطباق الجانبية محلية الصنع مثل Esquite (سلطة الذرة) وPico de Gallo (الصلصة فريسكا).



السلطات المنعشة مثل جازباتشو (حساء الطماطم المبردة) وسيفيتشي (المأكولات البحرية المتبلة). مجموعة متنوعة من الجبن والمقبلات مثل إمباناداس اللذيذة (المعجنات) والمولوتيس اللذيذة (كرات العجين المقلية) في انتظار اختيارك. الأطباق الرئيسية هي احتفال حقيقي بالمطبخ المكسيكي، وتضم بيريا (الحساء)، والأسماك على طريقة فيراكروز، وأروز كون موريسكوس (الأرز).