

نظم مركز الاستشارات بالجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) مؤتمرا رائدا بعنوان «الصدمات والمرونة النفسية»، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والطلبة الذين اجتمعوا لاستكشاف أحدث التطورات في هذا المجال.



حضرت المؤتمر رئيسة الجامعة د.روضة عواد، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وقد رحب مدير المركز د.جورج شديد بالمشاركين، معربا عن تقديره لحضور نخبة من الباحثين في هذا المؤتمر، حيث يتيح فرصا عديدة للتعاون وتبادل المعرفة. وضم المؤتمر متحدثين بارزين، بمن في ذلك د.ثيودور ووترز من جامعة نيويورك أبوظبي، ود.ماريا كامبو من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ود.كيت إليس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث شارك كل متحدث أبحاثه حول الصدمات النفسية والقدرة على الصمود والمرونة.



وناقشت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح العمل الفريد الذي تقوم به مؤسسة انتصار في مساعدة النساء المتضررات من الحرب والعنف من خلال العلاج بالدراما، كما تحدث د.نايف المطوع عن تحويل المشاعر من خلال العلاج المعرفي، وناقش الخبراء موضوعات نفسية مهمة، مثل التحليل النفسي العلائقي لعلاج الصدمات والتدخلات المناسبة ثقافيا في الشرق الأوسط.



كما اختتم المؤتمر بحلقة نقاشية مميزة ضمت د.جوان هاندز من مركز الكويت للارشاد النفسي، ود.سامي وانس من عيادة MindWell، وميس أنشاصي من مدرسة البيان ثنائية اللغة، ودارين طويل المستشارة النفسية بالمدرسة المتحدة الأمريكية ومؤسسة EMPOWER - RISE ABOVE.



يعد نجاح هذا المؤتمر دليلا على التزام الجامعة الأمريكية في الكويت بتعزيز التعاون والتعلم والحوار في مجال الصحة العقلية، كما تواصل الجامعة إظهار ريادتها في مواجهة التحديات الملحة في عصرنا بما يضمن تعزيز الصحة النفسية والعقلية للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أساسيا من نجاح الأفراد في المجتمع.