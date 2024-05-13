

عبدالكريم العبدالله



تكثّف وزارة الصحة فرقها التفتيشية على المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات المختلفة والإدارات المركزية في الوزارة لرصد «المتخلفين» عن العمل «الإضافي»، والذين صدرت بحقهم قرارات رسمية بتكليفهم بهذا العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.



وأصدرت وزارة الصحة قرارات «إدارية» تقضي برفع أسماء الموظفين من كشوف «العمل الإضافي» في حال رصد «تخلفهم» عن العمل أو الحضور في «العمل» الإضافي من قبل لجان التفتيش المعتمدة بوزارة الصحة.



وجاء هذا نتيجة رصد العديد من حالات «تخلف الموظفين» عن العمل الإضافي، مما جعل الوزارة تتخذ اجراءات صارمة بإلغاء ورفع اسماء الموظفين الذين يتم رصد تخلفهم عن الحضور والدوام في العمل الإضافي بعد «الدوام الرسمي» بجميع قطاعات وزارة الصحة.