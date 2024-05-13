twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح السريّع والدويسان الاثنين 2024/5/13 المصدر : الأنباء A+ A- المعرس عبدالعزيز أحمد السريعالشيخ د.أحمد الناصر يهنئ عبداللطيف السريع وأحمد السريع والمعرس عبدالعزيز السريع وإبراهيم السريع وعبدالوهاب السريع ويوسف السريعمرزوق خالد المرزوق يقدم التهاني للمعرس عبدالعزيز السريع ووالده أحمد السريع ووالد العروس محمد الدويسانالفريق أول م.سليمان الفهد يهنئ أحمد السريع وعبدالعزيز السريع ومحمد الدويسانالفريق الركن هاشم الرفاعي يباركالفريق م.جاسم المنصوري مباركاد.حمد العبيد مباركا(قاسم باشا)د.يعقوب الصانع ومحمد السريع يهنئانالزميل يوسف عبدالرحمن مهنئاعبدالحكيم المبيض وفواز المزروعي وطلال الغانم يهنئوننعمان المسباح ود.حسين الأنصاري وزنكي الزنكي يهنئوناللواء م.جمال الصايغ يهنئ أحمد السريع والمعرس عبدالعزيز السريع ومحمد الدويسانناصر السريع وفارس الشمروخ يباركانالمعرس عبدالعزيز السريع متوسطا والده أحمد السريع ووالد العروس محمد الدويسانوتهنئة من الأصدقاء للمعرس عبدالعزيز أحمد السريعفيصل السريع وعبدالعزيز السريع يهنئانالمعرس عبدالعزيز السريع متوسطا والده أحمد السريع وشقيقه إبراهيم السريعأحمد السريع وأولاده إبراهيم وعبدالعزيز وعبدالوهاب ووالد العروس محمد الدويسانالمعرس عبدالعزيز الســريع ووالــد العروس محمد الدويسان وعبدالعزيز المعتوق وعبدالعزيز الطويل وسليمان الدويسان وعبدالرحمن الطويلجمال الدوسري ومبارك جمعة وصالح السريع يهنئونيوسف العبدالجليل يباركد.يوسف السريع مهنئاالمعرس عبدالعزيز أحمد السريع متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةسامي السريع مهنئاعبدالوهاب الوزان مباركا احتفل أحـمـد إبراهيم حمد السريّع بعقد قران نجله عبدالعزيز على كريمة محمد سليمان محمد الدويسان بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.