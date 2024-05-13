

احتفل أحـمـد إبراهيم حمد السريّع بعقد قران نجله عبدالعزيز على كريمة محمد سليمان محمد الدويسان بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.