‏تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (12) متهماً في (8) قضايا وبحوزتهم نحو (6) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال - شبو - حشيش - ماريغوانا) و(14) ألف حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية متحصلات البيع. ‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



‏وتؤكد وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الأمن والابلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).