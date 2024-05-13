محمود عيسى



نشرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية نتائج استطلاع أجرته إحدى الشركات المتخصصة على المستهلكين والمقترضين في الولايات المتحدة والذين هم من عملاء منصات «اشتر الآن، وادفع لاحقا»، حيث قالت إن هذه المنصات توقع الناس في الديون الوهمية كما يعرف الجميع، وأنها أصبحت بالطبع من أكبر مكونات العجز الوطني المتضخم في الولايات المتحدة، وقد اكتسبت المنصات المذكورة شعبية كبيرة خلال فترة انتشار وباء كورونا.



والمشكلة التي نواجهها الآن هي أن الشركات التي تقف وراء هذه البرامج والمنصات قاومت بشدة الدعوات المطالبة بقدر أكبر من الإفصاح، الأمر الذي يخفي في الكواليس صورة كاملة للصحة المالية للأسر الأميركية، وهذه مسألة بالغة الأهمية للجميع، بدءا بالبنوك المركزية العالمية ومرورا بالمقرضين الإقليميين الأميركيين وانتهاء بالشركات متعددة الجنسيات.



وقالت الوكالة إن هناك من يطلق عليهم «الجيل Z»، وهو الجيل الذي يشمل مواليد منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية أي بين عامي 1997 و2012، وهم من يطلق عليهم أيضا جيل الإنترنت، ويأتي هذا الجيل مباشرة بعد جيل الأليفة، ويتميز أفرداه بقدراتهم الخاصة وإمكاناتهم في استخدام التكنولوجيا.



ولكن أبناء هذا الجيل تثقل كواهلهم مستويات ديون ومعدلات تأخر في السداد اكثر ارتفاعا لعدد من المنتجات الائتمانية - من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية وقروض الطلاب - مقارنة بجيل الألفية في نفس العمر قبل عقد من الزمن.