يعقوب العوضي



أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد معسكره التدريبي في تركيا مساء أمس بنجاح بعد أن تلقى «الأزرق» دعوة من الاتحاد التركي لإقامة معسكر تدريبي في أزمير وخوض مباراتين وديتين مع المنتخب التركي على صالة المجمع الرياضي في المنطقة وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة، حيث خسر منتخبنا المباراة الأولى 30-31 والثانية 28-36.



وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي قد قام بتجربة عدد من اللاعبين في مختلف المراكز، وأتاح الفرصة للاعبي الصف الثاني أيضا بغرض الوقوف على جاهزيتهم.



من جهة أخرى، تستأنف اليوم مباريات بطولة الدوري العام على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، إذ يلتقي العربي (16 نقطة) مع النصر (11 نقطة) في الـ 5.00 مساء.