أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اختتام رعايته لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز لموسم 2023-2024، وذلك في إطار جهوده الحثيثة للتركيز على دعم الرياضة والرياضيين داخل دولة الكويت.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التطبيق الحقيقي لأبرز مبادئ برنامج KIB الشامل للمسؤولية الاجتماعية، متمثلا في تطوير قطاع الرياضة وتعزيز قدرات الشباب الوطني وتمكين الرياضيين الكويتيين، إضافة إلى توفير كافة الإمكانات التي تؤهلهم للمشاركة والمنافسة في البطولات العالمية، وحصد مراكز متقدمة في المحافل الدولية.



وفي هذا الصدد، قالت مدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB في ختام هذه الرعاية مروه معرفي: «رياضة قفز الحواجز تحظى بشعبية كبيرة في الكويت، لذلك قررنا في البنك توجيه اهتمامنا وجهودنا هذا العام نحو دعم هذه الرياضة المتميزة، وذلك بهدف تعزيز مكانتها وتشجيع المواهب الشابة على المشاركة الفعالة في هذا المجال».



وأضافت: «انطلاقا من دور البنك كمؤسسة مالية وطنية رائدة، نسعى باستمرار إلى الارتقاء بمكانة الرياضة الكويتية ودمجها في حياة المجتمع عبر دعم مختلف أنشطتها بما يتماشى مع استراتيجيته المدروسة للتواصل والمشاركة المجتمعية التي يتبناها تحت مظلة شعاره المؤسسي، بنك للحياة».



تجدر الإشارة إلى أن KIB يسعى دائما إلى المبادرة والمشاركة في دعم الفعاليات الرياضية المحلية، حيث قدم رعايته لدوري الاتحاد للفروسية - قفز الحواجز، مؤكدا بذلك حرصه على الارتقاء بقدرات الشباب باعتبارهم أولوية أولى على مختلف المستويات المصرفية والتعليمية والرياضية، في ظل اهتمامه بترسيخ مفهوم الاستدامة المجتمعية.