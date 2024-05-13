عبر أرسنال مطب مان يونايتد بهدف نظيف وحافظ على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم حتى المرحلة الأخيرة، بالانتصار في قلب ملعب «أولد ترافورد» مساء أمس ضمن مباريات المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.



ووضع لياندرو تروسار «المدفعجية» في المقدمة بهدف في الدقيقة 20 مستغلا تمريرة زميله كاي هافيرتز، في لقطة وقع فيها البرازيلي كاسيميرو في المحظور، بعدما غطى حالة التسلل بتمركز غير جيد.



وفي الشوط الثاني حاول أرسنال مضاعفة النتيجة لتأمين الانتصار وسط محاولات من طرف كتيبة الهولندي إريك تين هاغ لإعادة الأمور لنقطة البداية، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بانتصار «المدفعجية».



وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده للنقطة 86 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن مان سيتي الذي لعب مباراة أقل، في حين توقف رصيد «الشياطين الحمر» عند 57 نقطة في المركز الثامن.



ولحق بيرنلي بشيفيلد يونايتد إلى الدرجة الاولى (تشامبيونشيب) بخسارته أمام توتنهام 1-2.



تقدم بيرنلي الذي يشرف على تدريبه البلجيكي فانسان كومباني، بواسطة رأسية الدنماركي جايكوب برون لارسن (25). بيد أن توتنهام رد بهدفين لمدافعيه الاسباني بيدرو بورو (32) والهولندي ميكي فان دي فين (82).



وأبقى توتنهام على آماله الضعيفة في المشاركة في دوري الابطال، اذ يتخلف عن استون فيلا الرابع بفارق 4 نقاط ويملك كل من الفريقين مباراتين.



وبات في حكم المؤكد أن يسقط أيضا لوتون تاون بعد خسارته أمام وست هام 1-3 لأنه يتخلف عن نوتنغهام فوريست آخر الناجين بفارق 3 نقاط وبفارق الأهداف (12).



وكان بإمكان نوتنغهام فوريست تأكيد سقوط لوتون رسميا، لكنه فشل في انتزاع ولو نقطة من ضيفه تشلسي الذي خرج فائزا 3-2.



وتعادل نيوكاسل مع ضيفه برايتون 1-1.



وعاد برينتفورد من أرض بورنموث بالفوز 2-1، في حين تغلب إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1-0.



وتختتم الجولة الـ 37 بلقاء قمة يجمع أستون فيلا رابع الترتيب (67) مع ليفربول الثالث برصيد 78 نقطة، ويأمل أستون فيلا الخروج فائزا لتعزيز موقعه رابعا، وضمان مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل.



وتوج الكولومبي لويس دياز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب شهر أبريل في النادي الانجليزي، وتفوق لويس دياز في التصويت الذي أجراه الموقع الرسمي لليفربول، على الثنائي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.



وقال دياز بعد تسلمه الجائزة: «شكرا جزيلا لكم، أنا سعيد جدا وممتن لحصولي على هذه الجائزة، وهي ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا كلاعبين»، مضيفا: أنا سعيد بدعم جميع المشجعين، الذين يعلمون أنهم كانوا معي منذ لحظة وصولي حتى النهاية.