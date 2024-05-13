

سحق بدلاء ريال مدريد البطل مضيفه غرناطة وصيف القاع والذي كان هبط حتى قبل خوضه المباراة إلى الدرجة الثانية بعد فوز ريال مايوركا على ضيفه لاس بالماس 1-0، برباعية نظيفة مساء أمس الأول ضمن منافسات المرحلة الـ 35 للدوري الإسباني لكرة القدم. وتناوب على تسجيل رباعية ريال، فران غارسيا (38) والتركي أردا غولر (45+2) والمغربي إبراهيم دياس (49 و58).



ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة متقدما بفارق 15 عن وصيفه جيرونا الذي تعادل مع مضيفه ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبات مهددا بخسارة المركز الثاني في حال فاز برشلونة الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) على ضيفه ريال سوسييداد اليوم. وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: «الأحاسيس جيدة، الكل يتنافس ويقاتل ويظهر جودته، كورتوا وميليتاو يتحسنان، هدفنا الوصول إلى قائمة كاملة في نهائي دوري الأبطال، وسنحصل على ما نريد».



وعن كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن باريس سان جرمان ويقترب بشدة من الانتقال إلى الريال بشكل رسمي، قال: «إنه أمر لا أريد أن أفكر فيه في الوقت الراهن، لدينا العديد من الأشياء للقيام بها، لا نطيق الانتظار للاحتفال مع جمهورنا، وحتى الأول من يونيو لدينا رؤية واضحة عما علينا التفكير فيه».



إيطاليا



فاز لاتسيو على ضيفه إمبولي 2-0 أمس ضمن منافسات الجولة الـ 36 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السيري آ)، ليرفع الفائز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الـ 7، فيما تجمد رصيد إمبولي عند النقطة الـ 32 في المركز الـ 17. كما حقق بولونيا فوزا مهما على نابولي في عقر داره 2-0، ليقترب الفائز بخطى ثابتة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل للمرة الثانية فقط في تاريخه، ويصعد مؤقتا إلى المركز الثالث برصيد 67 نقطة. أما نابولي، فبات مهددا بعدم التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، لأنه يتقدم بفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا الذي لعب مباراتين أقل بينها واحدة ضد مونزا اليوم، والاخرى ضد نابولي بالذات. وعزز ميلان مركزه الثاني بفوزه الساحق على ضيفه كالياري 5-1 محققا انتصاره الاول في آخر 5 مباريات.



ألمانيا



خرج ماينز من مناطق الهبوط بفوزه الكبير على بوروسيا دورتموند 3-0 مساء أمس الأول، ضمن منافسات المرحلة الـ 33 ما قبل الاخيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، التي شهدت احتفاظ كولن بأمل ضئيل بعدم الهبوط بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه أونيون برلين 3-2.



وانفرد ماينز بالمركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، فيما رفع كولن رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر، مقلصا الفارق مع أونيون برلين المتراجع للمركز السادس عشر وأول الناجين من الهبوط إلى 3 نقاط فقط.



وستكون المرحلة الـ 34 الأخيرة حاسمة بالنسبة لأونيون برلين وماينز وكولن من أجل معرفة هوية الفريق الثاني الذي سيرافق دارمشتات، صاحب القاع، إلى الدرجة الثانية، ومن سيخوض الملحق. ويستقبل فريق العاصمة برلين ضيفه فرايبورغ، فيما يحل ماينتس ضيفا على فولفسبورغ وكولن على هايدنهايم السبت.



وسقط لايبزيغ في فخ التعادل أمام ضيفه فيردر بريمن 1-1. وتعادل أيضا بوروسيا مونشنغلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت 1-1، وفرايبورغ مع هايدنهايم بالنتيجة ذاتها.