أسامة دياب



أقامت سفارة اليابان لدى البلاد حفل تكريم لمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.



وأعرب سفير اليابان لدى البلاد، مورينو ياسوناري، في كلمته الافتتاحية عن امتنانه لجهود مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في إقامة دورات لتعليم اللغة اليابانية منذ عام 1996، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين سفارة اليابان والمركز في تنظيم مسابقة الخطابة اليابانية سنويا على مدار الستة عشر عاما الماضية.



وأعلن مورينو ياسوناري خلال كلمته أن سفارة اليابان تخطط لعقد ديوانية اللغة اليابانية «الديبانية» بشكل منتظم ابتداء من هذا الصيف، لإتاحة الفرصة للكويتيين الذين يتعلمون اللغة اليابانية للتحدث بها.



وفــي تصريحات للصحافيين على هامش حفل التكريم، أشاد سفير اليابان بعلاقات بلاده مع الكويت والتي وصفها بالممتازة والمتطورة على مدار 60 عاما هي عمر العلاقات الديبلوماسية، منوها بوجود تعاون وثيق بين البلدين خصوصا في المجال النفطي، إذ إن بلاده تستورد النفط من الكويت، مشيرا إلى الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تطوير تعاونهما خصوصا في مجالات الكهرباء والتعليم والسياحة، لافتا إلى ان السفارة أصدرت العام الماضي نحو 5000 تأشيرة للكويتيين، داعيا الكويتيين إلى زيارة بلاده.



هذا، وحضر الحفل العديد من الطلبة القدامى الذين درسوا في اليابان، والطلبة الذين درسوا اللغة اليابانية في المركز، بالاضافة إلى الضيوف المميزين والمحبين للثقافة اليابانية، وتبادلوا الآراء حول كيفية تطوير العلاقات اليابانية- الكويتية في كافة المجالات.



عروض تقديمية شيقة



قدم الطلبة الكويتيون السابقون الذين درسوا في اليابان عروضا تقديمية لتعريف الضيوف الكرام بتجاربهم المميزة في اليابان، حيث شارك د.مشعل المشعان تجربته في الدراسة بجامعة طوكيو وحصوله على درجة الدكتوراه، وقدم بدر الفيلكاوي عرضا عن تجربته في الدراسة بجامعة هيميجي دوكيو في محافظة هيوغو وجامعة دايتو بونكا، كما قام بدر الشواف بالتحدث عن تجربته في جامعة كيوشو وإقامته في محافظة كيوشو.