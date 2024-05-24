أسامة دياب



قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز انه في نهاية مايو من كل عام نحتفل بأسبوع المطبخ التركي سواء داخل تركيا او خارجها في مختلف دول العالم، للترويج للمطبخ التركي الغني والمتنوع والذي يتسم بتراث غني يجسد التقاليد التركية العريقة من الحضارات القديمة إلى العصر الحديث.



واضافت في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح أسبوع المطبخ التركي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 27 الجاري أن الطعام من أعمدة وأهم عناصر التبادل الثقافي بين الشعوب ويلعب دورا مهماً في التقريب بينهم، موضحة أن اسبوع المطبخ التركي هو دعوة للجميع إلى العودة إلى الطعام الصحي وتجنب الوجبات السريعة، لافتة إلى أن خلال هذا الأسبوع سيتم تقديم ورش عمل عن كيفية تحضير أشهر الأطباق التركية بطعمها اللذيذ وفوائدها الكبيرة.



ولفتت إلى أن المطبخ التركي يتميز بالاقتصاد والبعد عن الإسراف والهدر والاستفادة من المواد المتاحة من بداية الطبخ حتى أثناء الاكل، وهذا المبدأ كان جزءا لا يتجزأ من ثقافة الطهي التركية لآلاف السنين، موضحا أن عدم هدر المكونات غالبا ما تتضمن الأطباق التقليدية بقايا الطعام، وتحول الخبز القديم إلى وجبات لذيذة مثل التريت والبابارا، أو تستخدم قشور الخضار وعظام السمك لإعداد أطباق جديدة، فضلا عن رسالة أخرى يقدمها أسبوع المطبخ التركي للجميع مفادها أن الطبخ ليس بالمسألة الصعبة والجميع يستطيعون الطبخ وإعداد الوجبات الصحية والشهية.



ولفتت إلى أن منطقة بحر إيجه تتميز بنظامها الغذائي المتوسطي، المشهور بفوائده الصحية ونكهاته اللذيذة.



ولفتت إلى أن 400 ألف كويتي زاروا تركيا منذ بداية العام، موضحة أن المواطنين الكويتيين محل ترحيب في بلادها، متمنية لهم اقامة سعيدة وان يستمتعوا بالتنوع التاريخي والثقافي والطبيعي والحضاري الذي تزخر به تركيا، داعية السائحين إلى ضرورة تنويع اماكن قضاء اجازاتهم في تركيا واكتشاف جواهرها الخفية ومناطقها الخلابة.



وأشارت إلى أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى تركيا كانت ناجحة ومثمرة وتم خلالها التوقيع على 6 اتفاقيات في مجالات مختلفة، منها الدفاع والاستثمار والتجارة، موضحة أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم التوقيع عليها في الكويت خلال زيارة الرئيس التركي إلى الكويت.