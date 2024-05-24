آلاء خليفة



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني في مكتبه بمقر الوزارة الكائن في برج السنابل، مراجعي وزارة التعليم العالي، للاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم والسعي لحلها، بحضور وكيلة وزارة التعليم العالي لمياء الملحم، ومدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.جاسم العلي، والوكيلة المساعدة لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية غيداء مذكور.



وأكد الوزير العدواني حرصه على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن، عملا بتنفيذ ما جاء في الكلمة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بأهمية اتباع سياسية الباب المفتوح، وتطبيقا لتوجيهات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في إتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين عن كثب.



وأشار العدواني عزمه استمرار التواصل مع مراجعين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل دوري، لخدمة المواطنين بشكل أفضل، والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم وطرح ملاحظاتهم وآرائهم والوقوف على ما يتعلق بإنجاز معاملاتهم بكل شفافية وحريه، والحرص على أن يشعر كل مواطن أن صوته مسموع وبأنه الشريك الأول في نجاح العمل في الوزارة، بما يحقق من مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز من التحسين المستمر لجودة أداء العمل في الوزارة.



ووجه الوزير العدواني مسؤولي وزارة التعليم العالي والجهات التابعة للوزير، على سرعة وأهمية العمل على معالجة كل قضايا ومشكلات المراجعين، واتخاذ الاجراءات اللازمة والحلول المناسبة لها، وفق الإمكانيات المتاحة، تحت إشراف مباشر من الوزير، مع الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها في وزارة التعليم العالي.