دعت وزارة الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة الدول المراد زيارتها خلال فترة الإجازة مع أهمية المحافظة على الممتلكات الشخصية وجوازات السفر.



وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس إن ذلك يأتي انطلاقا من حرصها على متابعة شؤون المواطنين الكويتيين في الخارج وتزامنا مع قرب حلول إجازة الصيف.



وأشارت إلى أنه في حال فقدان جوازات السفر في الخارج عليهم التعامل مع خدمة إصدار وثائق السفر التي تشرف عليها وزارتا الخارجية والداخلية عبر استخدام تطبيق «سهل» لإصدار وثيقة سفر اضطرارية إلكترونيا أو مراجعة سفارة دولة الكويت في البلد المعني لإصدار تلك الوثيقة.



ولفتت إلى إمكانية التواصل مع بعثة دولة الكويت في البلد المعني عبر أرقام الطوارئ الخاصة بالبعثة والتواصل أيضا مع مركز التواصل القنصلي بوزارة الخارجية على مدار الساعة على الأرقام التالية:



من داخل دولة الكويت (159)



من خارج دولة الكويت (00965159)



الرقم الاحتياطي (0096522225504)



وتتمنى «الخارجية» للجميع السلامة وقضاء إجازة سعيدة.