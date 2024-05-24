التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جنين هينيس بلاسخارت، أمس الخميس، في ديوان عام الوزارة، بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد. وذكرت «الخارجية» في بيان لها أن بلاسخارت قدمت خلال اللقاء استعراضا للأنشطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والجهود المبذولة في هذا الإطار.



من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الخميس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.