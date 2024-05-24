صرحت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي بأن اللجنة حققت إنجازا دعويا نوعيا من خلال مشروع الحوار المباشر للتعريف بالإسلام باللغات العالمية، حيث اهتدى من خلاله 30 ألف شخص من 134 دولة وذلك منذ بدء المشروع. وأشارت العلي إلى أن «الحوار المباشر» بدأ في عام 2018 بلغة واحدة هي اللغة الإنجليزية، ومع نجاح التجربة واكتساب الخبرات تمت إضافة اللغات: الفلبينية، والسواحيلية، والإسبانية، والبرتغالية، والفرنسية، ليكون إجمالي لغات المشروع 6 لغات حتى الآن، ويجري حاليا استكمال الاستعدادات لإضافة لغتين جديدتين وهما اللغتين: الإيطالية، والألمانية.