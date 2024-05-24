جاء فوز الصندوق الكويتي للتنمية بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد لعام 2024، لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي، تقديرا لتمويله مشروع «مصرف بحر البقر» بجمهورية مصر العربية، وتكريمه في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة مؤخرا ليؤكد على الجهود التنموية المتميزة التي يبذلها الصندوق منذ تأسيسه قبل أكثر من 6 عقود. وقد جاء مشروع «مصرف بحر البقر» الذي تم افتتاحه في 27 سبتمبر 2021 متكاملا بتخطيطه الفني وتطبيقه العملي، فأصبح مستوفيا لشروط الجائزة ومستحقا للفوز بها. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي مولها الصندوق الكويتي في مصر بتكلفة بلغت حوالي 416 مليون دولار، ويتضمن



3 مكونات رئيسية هي: إنشاء قناطر لتحويل 5 ملايين متر مكعب من المياه يوميا من مصرف بحر البقر، وإنشاء محطة معالجة سعتها حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه يوميا شرق قناة السويس، بالإضافة إلى استصلاح أراض زراعية وإنشاء محميات زراعية ومصانع للتصنيع الزراعي وأعمال لتنمية الثروة الحيوانية. ويأتي فوز الصندوق بهذه الجائزة التي يقدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهذا التكريم ليدلل على اهتمام الصندوق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المشاريع التي يمولها، حيث يحرص الصندوق على تمويل مشاريع لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية على البلدان التي يعمل فيها.