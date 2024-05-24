

كشفت لولو هايبرماركت، المتجر الرائد في المنطقة للمتسوقين المميزين، النقاب عن «عالم لولو للجمال»، وهو عرض ترويجي ساحر أثار اهتمام عشاق ومحترفي التجميل والمتسوقين على حد سواء.



ويقدم «عالم لولو للجمال»، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو في جميع فروع لولو هايبرماركت، مجموعة من العروض الترويجية المذهلة على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية الشخصية. وقد تم افتتاح الفعالية رسميا في يوم 22 مايو في فرع الفحيحيل بحضور مدوني جمال شهيرين ومؤثرين في مجال الموضة بالإضافة إلى الإدارة العليا لشركة لولو هايبرماركت في الكويت.



وعمل رعاة الفعالية على ضمان تجربة استثنائية للمتسوقين الذين أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف مجموعة واسعة من منتجات التجميل عالية الجودة. وأضافت علامات تجارية رئيسية مثل نيفيا، وبروكتر أند غامبل، ويونيليفر، وياردلي، ولوريال، وجونسون آند جونسون، وكولجيت، ودابر لمساتها الخاصة من التميز إلى الفعالية، مما عزز من روعة هذا العرض التجميلي الشامل.



وكانت العروض التقديمية الحية التي قدمتها علامات تجارية شهيرة في مجال التجميل من أبرز مميزات الفعالية، حيث عرض خبراء من هذه العلامات التجارية خبراتهم وكشفوا النقاب عن أحدث صيحات وتقنيات عالم الجمال.