تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع قطاع شؤون الرعاية والخدمات الطلابية حفل تكريم طلبة المنح الحكومية للعام الدراسي 2023ـ2024 وذلك بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الديبلوماسي بالإضافة إلى قياديي الهيئة. خلال الحفل أكد مدير عام الهيئة د.حسن الفجام أن الهيئة لا تألو جهدا بالمشاركة في إبراز دور الكويت وتفعيل اتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي والعلاقات الثقافية استشعارا منها بدورها الأكاديمي والمهني في العلاقات الثقافية بين الدول، وفتح قنوات التعاون وتوطيدها مع المؤسسات التعليمية المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة، الأمر الذي يعزز العلاقة مع تلك الدول من خلال التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي والبحثي ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مضيفا أن برامج المنح الدراسية تسهم في بناء جسور قوية ومستدامة مما يعزز التفاهم والتعاون الدولي. ومن جانبه، أكد عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر بكلمته على حرص العمادة وإيمانها بأهمية إقامة وتنظيم مثل هذه الاحتفالات التي تخلق جو أسري بين الطلبة المغتربين يشعرون معه بالألفة، كما أنها تسعى جاهدة لتذليل أي صعوبات يمكن أن تواجه طلبة المنح خلال مسيرتهم الدراسية، متمنيا للمحتفى بهم دوام التوفيق والنجاح. بدورها، ألقت الخريجة فاطمة الغسانية كلمة شكرت فيها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بعمادة شؤون الطلبة لاهتمامها الدائم وحرصها الدؤوب على الرعاية الشاملة والعناية المتكاملة لجميع خريجي وخريجات المنح الحكومية، آملة من زملائها الخريجين والخريجات أن يكونوا سفراء فخريين للكويت وأن يذكروها بكل خير.



في الختام تم تكريم المحتفى بهم تقديرا لهم على جهودهم طوال فترة الدراسة وتشجيعا لهم للمضي قدما نحو التفوق والنجاح في حياتهم العملية والقيام بدورهم في نهضة بلدانهم.