بداح العنزي

أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر، الكتاب المقدم من الاتحاد الكويتي للتأمين، بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، على جدول أعمالها.



وقال العبدالجادر إن اللجنة حفظت اقتراح العضو م.منيرة الأمير بشأن إنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء.



وأضاف أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية.