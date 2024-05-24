أعلنت إدارة العلاقات العامة عن تكثيف فرق إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية تنفيذ حملات ميدانية في نطاق المحافظات خلال شهر مايو الجاري تحت شعار «رخص إعلانك» للكشف على سريان تراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاعلانات.



وأشارت إلى أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة العاصمة نفذ حملة تفتيشية مكثفة للكشف على تراخيص الاعلانات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.



وأكدت الحملة الختامية التي تمت بمحافظة العاصمة التي أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد الاعلان وإقامة اعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص وإضافة اعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص واستغلال مساحات وساحات من دون ترخيص من البلدية وعدم صيانة الاعلان بالاضافة إلى توجيه 15 تنبيها بمنطقة الشويخ الصناعية.