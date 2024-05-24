في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة الضجيج للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية طلال العقاب أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة الضجيج على المحلات والإعلانات قد أسفرت عن تحرير 27 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد الاعلان وإقامة اعلان تعرفي للنشاط من دون ترخيص وإضافة اعلان تعريفي للنشاط من دون ترخيص واستغلال مساحات وساحات من دون ترخيص من البلدية وعدم صيانة الإعلان.



وأشار إلى مواصلة المفتشين في المحافظة جولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.