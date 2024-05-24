منع الزوج امرأته من الحج



إذا وجدت المرأة محرما يحج معها، ولكن الزوج رفض - وهذا ما هو حاصل لرغبتي الحج هذا العام - هل ذلك من حقه، رغم أن هذه الحجة الأولى لي، وأنا التي ستتحمل التكاليف؟



٭ لا يجوز للزوج أن يمنعها من حج الفريضة، يجوز للزوج أن يمنعها إذا كان الحج حج النافلة.بين الصفا والمروة



هل يجب على المرأة أن تسرع في المشي عندما تكون في السعي بين الصفا والمروة وتصل إلى الخط الأخضر؟



٭ يوجد في المسعى حاليا خطان أخضران مناران دائما يسن للرجل إذا وصل أولهما سواء من جهة ذهابه من الصفا أو عودته من المروة أن يرمل أي يهرول مع شيء من السرعة بينهما وهذا سنة للرجل، أما المرأة فلا يطلب منها ذلك، بل تمشي مشيتها المعتادة.



القدرة على الحج



بالنسبة لي أنا رجل عندي القدرة على الحج لكن علي دين لشخص ولو لم أحج فإنني أستطيع أن أسدد الدين، ولو سافرت فلن أستطيع الوفاء به، علما أن الدين سيحل في شهر ذي الحجة. والسؤال: هل يجب علي أداء الدين أم يجب علي الحج؟ وإذا أديت الدين ولم أحج هل علي إثم لتأخير الحج؟



٭ من شروط وجوب الحج أن يكون الحاج عنده القدرة على توفير الحاجات الضرورية له ولعياله، فيجب أن يوفر عند سفره للحج نفقة أهله ومن تلزمه نفقتهم مدة غيابه في الحج. ومما يجب عليه أن يؤدي ما عليه من دين سواء أكان الدين لشخص آخر أو كان حقا لله تعالى، وحق العبد مثل الدين وحق الله مثل الزكاة أو الكفارات التي وجبت عليه ولم يؤدها. ودين العباد مقدم على دين الله. فيجب على هذا السائل أن يؤخر الحج ويقدم الدين، فيوفي الدين ولا إثم عليه في تأخير الحج ما دام غير مستطيع بعد أداء الدين.



الإحرام من الطائرة



هذا ما حدث لي حج العام الماضي والسؤال هو: رجل يريد العمرة، وركب الطائرة بملابسه العادية وهو في الطائرة أخبر أنه الآن محاذ للميقات وأحرم كل من في الطائرة، فماذا يفعل وهو ليس معه إحرام؟



٭ واجب هذا الرجل أن يحرم بملابسه، ويجعل رأسه حاسرا، فإذا وصل إلى جدة يشتري إحراما، ويغير ملابسه ويلبس الإحرام. ولا يجوز له أن يؤخر نية الإحرام حتى يصل إلى جدة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل» متفق عليه، وتجب عليه في هذه الحال كفارة للبسه ملابسه العادية، والكفارة هنا هي إحدى أمور ثلاثة يختار منها ما يريد: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما مما هو قوت أهل البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة.