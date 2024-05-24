ونحن في أشهر فضيلة، فيها أجور عظيمة، يجب أن يحرص المسلم على ألا يظلم نفسه كما قال تعالى (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم).



وظلم النفس يكون بإتيان المنكر، ويكون ايضا بمنع الخير عنها، فعلى الانسان ان يحرص كل الحرص في هذه الاشهر والايام المباركات على الاستزادة من الخير والبر واصلاح النوايا حتى يغتنم هذه الايام المباركة.



وكما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم «ان لربكم في ايام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل احدكم ان تدركه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا»، والنفحات هي المكافآت والمنح من الله تعالى، فيتعرض لرحمة الخير، وأكبر خير يبذل فيها الانسان الجهد ليناله هو حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا.



من تمنى الحج ولم يكتب له



الله تعالى خصنا من رحمته بأمر بأنه يجزئ النية، وهناك من عجز عن الحج بعد ما نوى وعقد النية مع الله، ونحن نعلم ان تصاريح الحج اصبحت صعبة وليست كالسابق، والله تعالى يجزئ عن النية (النوايا مطايا)، فإذا كان حجه مستحيلا إلا أنه طلبها من الله عز وجل، فإن لم ينلها في وقتها فإنه نال ثوابه بنيته.



وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم «نية المرء خير من عمله»، ومن لم يمكّنه الله من الحج لأي سبب فقد كتب الله له كل اعمال الحج بالنية.



عظمة الحج



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع»، وأيضا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحج يهدم ما قبله، وهذا من فضل الله ورحمته بنا انه جعل الحج المبرور هادما لما قبله من الذنوب والمعاصي، ويرجع المسلم كما اخبرنا الصادق الامين كيوم ولدته امه، وتقول له الملائكة: فقد غفر الله لك.



فإن لم تستطع الحج فإنك قادر على النية بقولك: يا رب اريد ان احج بيتك، فإن الله يأجرك وتأخذ اجر الحج وانت في بيتك.



التعامل مع الله



التعامل مع الله عز وجل عظيم، فلا يفوت الانسان على نفسه نوايا الخير، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون بنيتهم مع الله تعالى، يحرصون على كل خير وأجر ولا يفوتون الخير على أنفسهم، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات ووفقنا للعمل الصالح، فليعلم المسلم والمسلمة ان ابواب الاستجابة مفتوحة بالدعاء والتوسل الى الله والإلحاح عليه، خاصة في جوف الليل الأخير، حيث ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فينادي عباده: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ فيكون لمن طلب حاجته ومسألته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدعاء هو الطريق للمغفرة، فيجب ان تكون النية خالصة لرب العالمين في التوبة، وعلى الانسان ان يعلم ان الدعاء عبادة مستجابة.



فاستعدوا لموسم الحج وليوم عرفة بالدعاء والابتعاد عن المعاصي والذنوب، حيث تتضاعف الذنوب كما تتضاعف الحسنات.