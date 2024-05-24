ردا على سؤالنا ما علامات قبول الحج؟ أكد د.عبدالله الشريكة ان المداومة على فعل الخيرات من علامات قبول الحج والاستمرار على فعل الطاعات، وعدم العودة الى الوقوع في المعاصي والذنوب، قال تعالى: (وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)، وقال: ويشترط في الحج أن تكون النفقة حلالا لا يدخلها مال حرام ولا شبهة عن طريق غير مشروع لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج بمال حرام فحجه مردود عليه، وعلى من نوى الحج أن يرد الحقوق والمظالم إلى أهلها قبل الذهاب للحج، ومن أنعم الله عليه بنعمة الحج أن يشكر الله عز وجل: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ويكون الشكر القلبي بأن يظل قلبه متعلقا بالله عز وجل مستشعرا بنعمته عليه وأن يشكره عمليا بأن يبتعد عن كل معصية وذنب.



ومن امتنع عن محظورات الإحرام أثناء الحج فليعلم بأن هناك محظورات على الدوام مستمرة طوال العمر فليحذر إتيانها او الاقتراب منها (تلك حدود الله فلا تقربوها) ولنتذكر قوله تعالى: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) فاجعل غايتك الحصول على الحج المبرور وأخلص النية لله تعالى لأداء الحج وليس الغرض السمعة والرياء أو المباهاة او إضافة حجة جديدة لحجات أخر سابقات، وأن يعلن التوبة الخالصة الصادقة مع الله عز وجل من كل ذنب وإثم، والندم على ما فرط، وأن يعاهد الله على التقوى والإخلاص (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).