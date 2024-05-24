الحجر الأسود: يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول خلافته، فدخل المسجد الحرام حتى وقف على الحجر، ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك»



أبر البر: وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبدالله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلت له: أصلحك الله! إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير! فقال عبدالله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه.



عظم حق الأم: رأى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل امرأة عجوزا على ظهره، ويطوف بها البيت الحرام، فسأله: من هذه؟ قال له: إنها أمي، أتراني قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ فقال له ابن عمر: والله مهما فعلت بها، فلن يعدل ذلك طلقة واحدة طلقتها فيك، ساعة ولادتها.



لعل الله يعتقني من النار: حج عبدالله بن جفر رضي الله عنه ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشي على رجليه، حتى وقف بعرفات، فأعتق ثلاثين مملوكا وحملهم على ثلاثين راحلة، وأمر لهم بثلاثين ألفا، وقال: أعتقهم لله - تعالى - لعله - سبحانه - يعتقني من النار.



بكاء رجل التركمان: حُكي عن معروف القاضي أن الحجيج كانوا يجتهدون في الدعاء وفيهم رجل من التركمان ساكت لا يحسن أن يدعو، فخشع قلبه وبكي، فقال بلغته: اللهم إن كنت تعلم أني لا أحسن شيئا من الدعاء، فأسألك ما يطلبون منك بما دعوا، فرأى بعض الصالحين في منامه أن الله قبل حج الناس بدعوة ذلك التركماني لما نظر إلى نفسه بالفقر والفاقة والعجز.