قال الله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق).



أيام قريبة ويقف حجاج بيت الله الحرام على جبل «عرفات» ملبين دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله صلى الله عليه وسلم «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» فكيف يكون الحج مبرورا؟ وما علامات قبوله؟



في البداية يقول الشيخ سيد عبدالله الرفاعي: الحج مؤتمر عظيم يجتمع فيه المسلمون في كل مكان وفيه من الآداب التي يجب ان يتحلى بها الحاج حتى يعود نفسه عليها كي يستفيد من حجه ويربي نفسه، ومن الآداب التي يجب ان يتحلى بها، الابتعاد عن الرفث أي الجماع ومقدماته الفعلية والقولية مثل الكلام المتضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه، والفحش والقول القبيح. وزاد الرفاعي: كما يجب على الحاج الا يخرج عن طاعة الله عزّ وجلّ بارتكاب المعاصي ومنها أسباب وفعل محظورات الإحرام، وألا يجادل أو يحاور أو ينازع أو يخاصم، وأن يبتعد عن المراء والتنابز بالألقاب وكل ما يؤدي إلى التنازع والتباغض والاختلاف.



وأشار الى الجدال وما يحدثه بين الحجاج من نزاعات وخصومات لأتفه الأسباب وبعضهم يحول الحج إلى هتافات ومظاهرات وشعارات وإيذاء وترويع للحجاج، وعدم مراعاة لحرمة الحرم والإحرام وحرمة تلك الأيام المباركة. ونصح الشيخ الرفاعي كل حاج بأن يتجرد عن كل مظاهر الدنيا ومغرياتها ومفاسدها ويتطهر من الذنوب والسيئات حتى يتحقق الغرض المنشود من الحج وهو تهذيب النفس وإشعارها بالعبودية لله الواحد الأحد، فالواجب على الحاج أن يترك الأقوال والأفعال القبيحة ويسارع إلى الأعمال الصالحة فإن الحسنات تتضاعف في تلك الأماكن المقدسة وحتى يكون كيوم ولدته أمه.



الاستقامة



من جهته، قال الشيخ د.خالد الخالدي: الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه شيء من المآثم والمعاصي، فيكون بذلك مقبولا عند الله تبارك وتعالى، والمبرور مأخوذ من البر، وهو اسم جامع لكل خير، ويجوز ان يكون بمعنى الصادق الخالص لله تعالى ولذلك رتب عليه جزاء عظيما هو الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وقال عليه الصلاة والسلام «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب». ولكي يكون الحج مبرورا ينبغي ان يخلص الانسان فيه نيته لله تبارك وتعالى، طاعة له، وتقربا منه عزّ وجلّ، لا بنية أمر آخر من أمور الدنيا، أو شهوة من شهوات النفس.



والواجب على كل حاج الحرص على التوجه لله صادقا مخلصا الدعاء، والرجاء، والتوبة، والاستغفار ولكون «الله طيبا، لا يقبل إلا طيبا» كما قال عليه الصلاة والسلام «وجب على مريد الحج ان يحج من مال حلال طيب، ليس بحرام ولا خبيث».



وعليه، فالحج المبرور هو الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل ومن علامات قبول الحج، أن يرجع العبد خيرا مما كان عليه قبل الحج، ولا يعاود المعاصي، بمعنى: ان يستقيم المسلم بعد حجه، فيلزم طاعة ربه، ويكون بعد الحج أحسن حالا منه قبله، فذلك من علامات قبول الطاعة، قال بعض السلف: «علامة بر الحج ان يزداد بعده خيرا، ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه»، وقال الحسن البصري رحمه الله: «الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة».



أجواء رائعة



من جهته، يقول الشيخ عبدالله الحزيمي: يعيش المرء في حياته رحلة طويلة إلى الله جل وعلا وفي هذه الحياة ينشغل كثيرا بأمور الدنيا والكسب والحلال فيأتي الموسم السنوي للحج وقصد بيت الله الحرام ليذكره بأن الحياة قصيرة والرجوع الى الله قريب فيذهب المسلم الى الحج ابتداء من عرفة ثم يقترب الى الحرم بالذهاب الى مزدلفة ثم الى بيت الله الحرام وهنا يعيش في هذه اللحظات تلك الأجواء الرائعة التي يتقرب بها الى الله عزوجل فيباهي الله به الملائكة ويغفر الله له ذنبه فيرجع الى أهله كيوم ولدته أمه قد غفر الله له وهذا هو الحج المبرور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الأثر «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، وقال صلى الله عليه وسلم «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»، أسأل الله تعالى أن يوفق الحجاج الى أفضل الأعمال وأن يجزيهم جنات النعيم ويوفقنا ويغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.



عدم التذمر



من جانبه، قال الإمام والخطيب الشيخ يوسف العنزي: إن من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها، ومعرفة ذلك أدعى للتقرب الى الله، والعمل بما يرضيه، والبعد عن معصيته وسخطه، ومن الطاعات العظيمة حج بيت الله الحرام، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولمعرفة قبول ذلك علامات وأمارات، فمن ذلك أن يكون مخلصا لله في حجه، لا يريد رياء ولا سمعة، وبعيدا من أسباب ذلك، كالتصوير والمفاخرة، فإن ذلك مما يؤثر على الإخلاص. ومن تلك العلامات ان يكون حجه موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل ويسير كما سار ويقف حيث وقف كما قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم.



ومن تلك العلامات عدم ذكر ما أنفقته بالحج على سبيل التذمر والتسخط فإنك في عبادة منذ خرجت من بيتك إلى أن تعود.



ومن تلك العلامات ان يرجع المسلم تائبا منيبا قريبا من الله، فإن الحج يهدم ما كان قبله، فقد جاء عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك، فبسط يده، فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط! قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، قال: أما علمت يا عمرو ان الحج يهدم ما كان قبله.. رواه مسلم. فإذا رأيت حالك بعد رجوعك من الحج خير من حالك قبل ذهابك فاعلم ان الله قد وفقك، فعليك بسؤال الله التوفيق والثبات. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.