برنامج «NBK RISE» تجربة ملهمة لدعم وتمكين المرأة.. تشمل عدداً من المؤسسات الرائدة

الجوائز إضافة جديدة لسجل البنك الحافل.. وتؤكد مكانته باعتباره مصرفاً رائداً بالكويت والمنطقة

«الوطني» يتمتع بتاريخ طويل في تمكين الشركات وتوفير أنسب الحلول المالية لتمكنها من النمو

البنك يحرص على تعزيز ومنح الأولوية لتكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول بالعمل



تأكيدا لتفوقه في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة بالإضافة إلى دوره الرائد في تعزيز أسس الاستدامة، توج بنك الكويت الوطني بجائزتين من مجلة «يوروموني» العالمية الرائدة في عالم الأعمال ضمن جوائز التميز للعام 2024.



وحصد الوطني جائزة أفضل بنك في الكويت في التنوع والشمول عن برنامج RISE NBK كما توج بجائزة الأفضل في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الحفل الذي عقد في دبي الأربعاء الماضي.



وتشكل الجوائز إضافة جديدة إلى سجل بنك الكويت الوطني الحافل بالجوائز المرموقة، والتي تؤكد على المكانة الفريدة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفا رائدا في الكويت والمنطقة.



الأفضل بالتنوع والشمول



ومنحت «يورومني» بنك الكويت الوطني جائزة أفضل في التنوع والشمول على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، عن برنامج NBK RISE المبادرة العالمية لتعزيز ودعم القيادات النسائية.



واستندت المجلة في جوائز الأفضل في التنوع والشمول، إلى مجموعة من المعايير التي تتضمن سجل أداء قوي في تنفيذ المبادرات التي تعزز التنوع والشمول وإحداث تأثير إيجابي على أداء البنوك، وكذلك على العروض التي توفرها للعملاء.



وتعكس هذه الجائزة ثقافة البنك الراسخة بتوفير بيئة عمل مثالية يمكن للجميع فيها الازدهار، كما يلتزم الوطني دائما بمواصلة جهوده في بناء بيئة عمل أكثر شمولية لموظفيه، وذلك من منطلق إيمانه الراسخ بأن التنوع والشمول من أهم عوامل نجاح المؤسسة.



كما تأتي هذه الجائزة تتويجا لخطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة، حيث يشكل برنامج NBK RISE تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفردا بل تمتد لتشمل عددا من المؤسسات الرائدة في الكويت، من خلال توقيع عدد من كبريات المؤسسات العاملة بالكويت بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل يدا واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي. وتعتبر ثقافة التنوع والشمول ركيزة أساسية لدى الوطني، إذ تستند سياسات التوظيف في البنك على أساس تكافؤ الفرص وترتكز بشكل كبير على التنوع، حيث يكفل الوطني توفير فرصة متساوية للمتقدمين بطلبات التوظيف وعدم القيام بالتمييز، وهو ما يمكن البنك من خلق مؤسسة متنوعة وشاملة.



كما يحرص الوطني على تعزيز ومنح الأولوية لتكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول في مكان العمل من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة التي يوفرها البنك لدعم وتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللاتي يتولين المناصب القيادية والإشرافية في البنك.



الأفضل للشركات الصغيرة



ومنحت مجلة يوروموني جوائز الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمجموعة من المعايير المتنوعة تشمل التزاما بتلبية الاحتياجات الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات التمويل والمشورة والتجارة وإدارة النقد والنمو.



وتأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود بنك الكويت الوطني في دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تبرهن على مكانته الرائدة كأفضل البنوك على صعيد القطاع المصرفي المحلي في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة سلسة وسريعة تلبي كل احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتساعد في تطورها.



ويحرص الوطني على توفير مجموعة شاملة من الخيارات التمويلية التنافسية التي تناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان دعمها ببرامج مصرفية ذات مستوى عالمي، كما يسعى البنك لمنحها خدمات متميزة من خلال مدراء علاقات العملاء ذوي الخبرة وقنوات الخدمات المتخصصة.



ويعتبر بنك الكويت الوطني المؤسسة الرائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية للشركات لتلبية الاحتياجات المتعلقة بأنشطة الأعمال، حيث يتمتع الوطني بتاريخ طويل في تمكين الشركات من تحقيق تطلعاتها، وتوفير أنسب الحلول المالية التي تمكنها من النمو والازدهار وتعزيز الابتكار، ما يسهم في تعزيز وتطوير الاقتصاد الكويتي.