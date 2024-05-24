«الأنباء» خاص



تنسق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات المعنية والوزارات في الدولة بشأن الخدمات المطلوب توفيرها في مشروع منطقتي «الصليبية» و«تيماء» المستقبلي.

وذكرت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تصريح لـ «الأنباء» أن المؤسسة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري مع عدة جهات معنية لتحديد الخدمات المطلوب توفيرها من «مراكز صحية وإسعاف ومراكز للشرطة ومساجد ومدارس» وغيرها لوضعها ضمن خطط المشروع المستقبلي.

وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أعلنت مسبقا عن تخصيص قسائم بمنطقتي تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة لسنة 2002 وما قبل، وأعلنت عن مواعيد التخصيص في التاسع عشر من شهر مايو 2024، كما أكدت أن العمل جار للحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد مخططات المنطقتين المذكورتين، إضافة إلى استكمال الدراسات الفنية وأعمال التخطيط والتصميم للطرق وشبكات البنية التحتية.