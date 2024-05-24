عبدالعزيز الفضلي



اختتم طلبة المرحلة المتوسطة أمس الخميس اختبارات الفترة الدراسية الثانية «نهاية العام الدراسي»، بينما سيكون آخر امتحان لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر يوم الإثنين المقبل، على أن تنطلق امتحانات طلبة الثانوية العامة الأربعاء 29 الجاري.

وكشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن امتحانات طلبة صفوف النقل سارت على ما يرام وحسب الخطة التي وضعتها وزارة التربية، وبالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية، مشيرة إلى ان النتيجة سيتم رفعها على موقع الوزارة فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر ذاتها أن المناطق التعليمية اعتمدت كشوفات التدوير الخاصة بمديري مدارس المرحلة الثانوية استعدادا لامتحانات الصف الثاني عشر، مشيرة إلى أنه تم رفع الكشوفات إلى قطاع التعليم العام لاعتمادها بشكل رسمي والعمل بها اعتبارا من الأربعاء المقبل.