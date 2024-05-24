مريم بندق



قالت مصادر، لـ «الأنباء»، إن آلية التوظيف الجديدة الواردة في تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان لا تتضمن أي تغيير على الضوابط والشروط والفئات التي يسمح ديوان الخدمة المدنية لها بالتسجيل في التوظيف الحكومي المركزي والمعتمدة منذ عام 1999.



وأوضحت المصادر أن طلب الاحتياجات الوظيفية سيكون مرتين بالسنة، المرة الأولى خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 من الشهر ذاته، والمرة الثانية من 1 أكتوبر حتى 31 منه، على أن تتم إضافة هذه الاحتياجات الوظيفية آليا من قبل الجهة الحكومية بالنظم المتكاملة لـ «الديوان».

وجاء في التعميم أنه لا يجوز التعديل على أعداد هذه الاحتياجات الوظيفية لكل جهة في ضوء عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة، إلا من خلال موافقات صادرة من مجلس الخدمة المدنية وفقا للتنسيق بين وزارة المالية و«الديوان».



وذكرت المصادر أن التسجيل للتوظيف 4 فترات سنويا وتبدأ الفترة الثانية 21 يونيو المقبل، والثالثة 6 سبتمبر، والرابعة 6 ديسمبر، ونفذت الفترة الأولى في 1 مارس.