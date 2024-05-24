

دشنت جمعية المحامين الكويتية الأربعاء مبناها الجديد بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي.



حضر حفل الافتتاح المقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، رئيس الجمعية شريان الشريان ورئيس اتحاد المحامين الخليجيين حسن البديوي ورئيس اتحاد المحامين العرب ‏عبدالحليم علام.



وتتمحور أعمال جمعية المحامين الكويتية التي تأسست عام 1963 ويقع مبناها في منطقة بنيد القار بالكويت العاصمة حول تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وترتيب شؤون العاملين بها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.



وتمتلك الجمعية مكتبة قانونية ضخمة وأرشيفا مكتبيا ورقمنة إلكترونية تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب والمراجع والأحكام القانونية التي يمكن تصفحها والاستدلال عليها وفق نظام عالمي متطور جدا.