

بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.نواف المطيري، عقد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان اجتماعا تعاونيا مع جمعية البناء البشري للتنمية البشرية لمناقشة أوجه التعاون والمقترحات المقدمة من قبل عمادة شؤون الطلبة والتي تهدف إلى الارتقاء بأداء الجامعة وفق منظومة متكاملة تسهم في تمكين المدينة الجامعية من مواكبة المؤسسات الأكاديمية المرموقة.



حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة فهد الغانم ومدير الجمعية م.عواطف السلمان ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالعمادة وائل العبيد ورئيس وحدة الابتكار والتعاون الخارجي بكلية العلوم د. انتصار المضاحكة،



بداية رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.نواف المطيري بالحضور، مؤكدا دعمه الكامل لجميع المشاريع المشتركة بين جامعة الكويت وجمعية البناء البشري وخاصة في ما يتعلق بمشروع تعليم المساجين واستكمال دراستهم الجامعية في جامعة الكويت، حيث تأتي هذه الاجتماعات ضمن التوجهات الرئيسة لإستراتيجية الجامعة (2024-2028) والتي تشمل الجودة والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز، لافتا إلى أن الإدارة الجامعية حريصة كل الحرص على العمل يدا بيد للوصول إلى إطار عمل مشترك يوحد وينظم الأوليات ضمن هذه التوجهات وترجمتها على أرض الواقع، من أجل مواكبة ركب التقدم العالمي في المجال التعليمي والأكاديمي بشكل تنافسي ومبتكر يدفع بعجلة التنمية في دولة الكويت.



ومن جانبه تقدم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان بالشكر لجمعية البناء البشري للتنمية البشرية على جهودهم المبذولة وتعاونهم مع جامعة الكويت، والذي يأتي من منطلق الارتقاء بأداء الجامعة وتطوير النظم التعليمية بصورة تتوافق مع متطلبات العصر الحديث.



واستعرض د.الحمدان مجموعة الإنجازات والمقترحات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة ومنها تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في مدينة صباح السالم الجامعية، والتي تهدف إلى التمويل الذاتي لأنشطة الجامعة من خلال أرباح الجمعية وتشغيل الطلبة بوظائف ذات دوام جزئي داخل مدينة صباح السالم الجامعية، كما تحدث أ.د.الحمدان عن مشروع المركز الصحي الذي يخدم طلبة جامعة الكويت وجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية، ومناقشة مقترح التفوق الدراسي والذي يهدف إلى معالجة مشكلة التعثر الدراسي والطلبة المنذرين واقتيادهم إلى النجاح والتفوق، كما تم مناقشة مقترح الإبداع الطلابي حيث تقدم أ.د.الحمدان بشرح للبرنامج ودوره في بناء شخصية الطالب.



وبدوره، أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية البناء البشري للتنمية البشرية خليفة الغانم على جهود عمادة شؤون الطلبة والتي تلامس حاجات منتسبي جامعة وقضاياهم وتقدم الحلول الناجحة وتمكن التفكير الإبداعي، مركزا على المقترحات التي تعنى ببناء شخصية الطالب واكتساب المهارات كعنصر أساسي للتوظيف وخاصة في القطاع الخاص الذي يتطلب مهارة عالية في الأداء والشخصية المتوازنة القوية وربط هذه الفكرة بالمقترحات المقدمة من قبل عمادة شؤون الطلبة والخاصة بمركز الإبداع وأهميته في بناء الشخصية.



ومن جانبها، لفتت مدير عام جمعية البناء البشري للتنمية البشرية م. عواطف السلمان إلى وجود مذكرة تفاهم بين الجمعية وجامعة الكويت من تاريخ 21/5/2023 حتى يومنا الحالي، مؤكدة على ضرورة تجديد هذه المذكرة من خلال الاستعانة ببعض قطاعات الجامعة وخاصة عمادة شؤون الطلبة. وأوضحت م. السلمان أن الفئات المستهدفة من الجمعية هم المساجين والمتعافون من الإدمان والاحداث والمدمنين وذوي الإعاقة وأبناء الاسر المتعففة والفئات المهمشة، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل «وهنالك عدة بروتوكولات ومذكرات تعاون بين الجمعية وقطاعات الدولة لخدمة هذه الفئات»، وركزت م.السلمان على التعاون مع عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة الإرشاد الأكاديمي، مؤكدة على ضرورة إنشاء وحدة الارشاد النفسي بجامعة الكويت والتي سيتم دعمها والعمل المشترك من خلال هذه الوحدة بين الجمعية وجامعة الكويت.



وبدوره، ذكر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية وائل العبيد أنه تم رفع مقترح إنشاء وحدة الإرشاد النفسي للإدارة الجامعية وفي انتظار الموافقة عليه للبدء في المشروع.