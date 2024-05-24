

شارك فريق من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مسابقة «برنامج الشركة» لعام 2024 من تنظيم جمعية إنجاز الكويت التابعة AJ Organisation العالمية، وقد فاز الفريق بمشروع شركة WAFR عن فئة أفضل شعار للشركات المشاركة لهذا العام 2024،



وتضمنت المسابقة تأسيس الطلبة لشركاتهم ومشاريعهم الصغيرة بهدف خلق وتعزيز مفهوم ومهارات إدارة الشركات والأعمال، حيث أتيحت لهم الفرصة لتسويق منتجاتهم من خلال أجنحة خاصة لعرض ومناقشة أفكارهم أمام لجنة تحكيم.



وقد ضم فريق التطبيقي كل من حصة العتيبي، راشد بورسلي وإبراهيم الملا من كلية الدراسات التكنولوجية ومحمد الطيب من كلية الدراسات التجارية ومها العازمي، عبدالوهاب أميرول، عبدالشكور إبراهيم، عبدالعزيز الفريج، وعثمان محمد من كلية التربية الأساسية



تمثلت مشاركة الفريق بمشروع شركة WAFR للطاقة المتجددة من خلال تصميم نافورة صديقة للبيئة تعمل على توليد الطاقة باستخدام الهيدروجين وألواح الطاقة الشمسة المزودة بإطار يعمل بالذكاء الاصطناعي الذي بدورة يرسل البيانات عبر تطبيق للهواتف الذكية، وقد حاز المشروع اهتمام الرائدين في هذا المجال ولجنة التحكيم.



في حين تنافس 15 فريقا من مختلف الجامعات على 6 فئات لاختيار الفائزين منهم.



والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تدعم وتعزز التعاون بمجال المشاركة في مجالات الابتكار والاختراع والذكاء الاصطناعي كاستثمار طويل الأمد.



كما تدعو الشباب إلى مواصلة تحصيلهم العلمي وتطوير مهاراتهم في مجال الابتكار والاختراع والانخراط بالتخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل لتحقيق أعلى مراتب الإنجاز، والانطلاق نحو العالمية.