

حصدت إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جائزة أفضل إدارة قانونية تعليمية في الشرق الأوسط لعام 2024، وجاء هذا التكريم ضمن فعاليات جوائز Biz Middle East Legal Awards والتي أقيمت في مدينة دبي.



فقد اختارت المنظمة القائمة على تلك الجائزة الإدارة القانونية بعد إجرائها لمسح كامل وتصفية مكاتب المحاماة والإدارات القانونية في القطاع الحكومي والخاص ومديري تلك الإدارات على مستوى الخليج والشرق الأوسط وفق معايير وأسس معينة تحددها لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من القضاة المحكمين لاختيار أفضل المرشحين من مختلف القطاعات. وعليه، تم ترشيح إدارة الشؤون القانونية للمنافسة ضمن قطاع التعليم ودخولها ضمن قائمة التصفيات النهائية مع نظيراتها في بعض الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



وتضمنت معايير الاختيار بعض البنود مثل حجم الإدارة وتقسيمها، عدد القضايا والاستشارات التي يعملون عليها سنويا، نسبة الإنجاز وكسب القضايا، تمكين المرأة ونسبة شغلها في المناصب الإشرافية بالإدارة، الخطط التطويرية والأفكار الإبداعية لتسهيل العمل في القطاع القانوني ونسبة الشفافية وغيرها من المعايير.



تجدر الإشارة إلى أن الموظفة القانونية بالإدارة منيرة الهاجري تم ترشيحها لجائزة أفضل محامية شابة صاعدة، عبر منظمة Middle East Legal Awards لعام 2024.